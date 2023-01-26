Французский политик Филиппо обвинил Зеленского в намерении довести мир до ядерной войны

Украинский президент Владимир Зеленский является безумцем, который может привести мир к ядерной войне, заявил французский политик Флориан Филиппо.
Лидер движения «Патриоты» раскритиковал главу государства за то, что он начал говорить о самолетах и ракетах, которые Запад якобы должен предоставить Киеву. Филиппо считает, что Зеленский еще кое-что может потребовать у иностранных партнеров.
«Наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?!» — написал политик на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что немецкое правительство приняло решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2.