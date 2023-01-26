Американский полковник Макгрегор указал на проблемы танков M1 Abrams

При этом они развивают скорость до 50-60 миль в час, что не делает танк успешным на поле боя. О неэкономности M1 заявлял и замминистра обороны США Колин Кол. Такой танк не сможет помощь украинцам. Такая бронетехника скорее может опозорить противника на поле боя.