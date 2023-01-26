Американский полковник Макгрегор указал на проблемы танков M1 Abrams

Американские танки M1 Abrams, которые передали Украине, имеют множество проблем. Об этом сообщил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
Первой проблемой он назвал газотурбинный двигатель, который установлен на танке. Он сильно расходует топливо и накапливает грязь. По словам полковника, такие двигатели предназначены для самолетов.
При этом они развивают скорость до 50-60 миль в час, что не делает танк успешным на поле боя. О неэкономности M1 заявлял и замминистра обороны США Колин Кол. Такой танк не сможет помощь украинцам. Такая бронетехника скорее может опозорить противника на поле боя.