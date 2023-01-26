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Американский полковник Макгрегор указал на проблемы танков M1 Abrams

Армия
Американский полковник Макгрегор указал на проблемы танков M1 Abrams

Американские танки M1 Abrams, которые передали Украине, имеют множество проблем. Об этом сообщил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Первой проблемой он назвал газотурбинный двигатель, который установлен на танке. Он сильно расходует топливо и накапливает грязь. По словам полковника, такие двигатели предназначены для самолетов.

При этом они развивают скорость до 50-60 миль в час, что не делает танк успешным на поле боя. О неэкономности M1 заявлял и замминистра обороны США Колин Кол. Такой танк не сможет помощь украинцам. Такая бронетехника скорее может опозорить противника на поле боя.

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