L'Opinion: Запад разъярился из-за планов России, ЮАР и КНР провести совместные учения ВМС

Планы России, Китая и Южно-Африканской Республики провести совместные военно-морские учения вызвали ярость у Запада. Об этом говорится в материале французской газеты L'Opinion.
Издание отмечает, что глава МИД России Сергей Лавров во время второй поездки с начала украинского конфликта в Африку совершил визит к старому союзнику. ЮАР раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с РФ, несмотря на санкции США и ЕС.
Южно-Африканская республика стала геостратегическим партнером России в рамках БРИКС. В статье указывается, что страны сближаются даже в военном отношении: на февраль запланированы совместные морские учения с участием России, ЮАР и КНР, которые пройдут около Мозамбикского пролива, являющегося стратегическим пунктом поставок углеводородов.
L'Opinion отмечает, что Запад в ярости от такого рода маневров. Он видит в этом угрозу и символ годовщины с начала конфликта на Украине. Усиление влияния России в Африке доказывает, что попытки Запада изолировать Москву оказались неэффективными.