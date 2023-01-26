L'Opinion: Запад разъярился из-за планов России, ЮАР и КНР провести совместные учения ВМС

Издание отмечает, что глава МИД России Сергей Лавров во время второй поездки с начала украинского конфликта в Африку совершил визит к старому союзнику. ЮАР раскритиковала западные санкции и не приостановила сотрудничество с РФ, несмотря на санкции США и ЕС.