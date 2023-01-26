AgoraVox: санкции против российского «атома» сыграют с Западом злую шутку

Санкционное давление на атомную отрасль России может сыграть против самого Запада. Об этом заявил французский журналист Патрис Браво.
В статье для издания AgoraVox обозреватель написал, что Евросоюз готовится следующим пакетом санкций ограничить практически всю российскую атомную отрасль. И это может стать огромной ошибкой, поскольку Россия является крупнейшим поставщиком уникальных технологий обогащения урана, а также экспортером этого топлива.
Журналист приходит к выводу, что еще далеко не ясно, будут ли вообще европейские санкции хоть сколько-нибудь эффективными. Однако то, что они повлекут за собой ощутимые последствия для Запада, является очевидным фактом