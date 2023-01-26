Figaro: поставки танков Украине не изменят расклад сил на поле боя

Поставки тяжелых танков Украине могут помочь установить на поле боя равновесие, но вряд ли изменят ход конфликта. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на военный источник.
По его словам, танки могут помочь украинцам снизить нагрузку. Однако «окно возможностей», которое позволяло украинской армии воспользоваться на поле боя преимуществом, уже закрылось. Газета отмечает, что российская армия начала укреплять свои позиции, в том числе в районе Мариуполя и Мелитополя.
Le Figaro указывает, что на фоне сообщений об отправке Украине немецких танков Leopard 2, американских M1 Abrams и британских Challenger 2 Франция предпочитает уклоняться от вопроса поставок французских тяжелых танков Leclerc. Военный источник указывает, что речи о таком подарке для Украины не идет. Армия Франции не хочет себя лишать боевых машин.