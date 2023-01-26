Figaro: поставки танков Украине не изменят расклад сил на поле боя

По его словам, танки могут помочь украинцам снизить нагрузку. Однако «окно возможностей», которое позволяло украинской армии воспользоваться на поле боя преимуществом, уже закрылось. Газета отмечает, что российская армия начала укреплять свои позиции, в том числе в районе Мариуполя и Мелитополя.