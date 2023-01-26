Марков: Турция извлекает выгоду из членства в НАТО и никогда не покинет Альянс

Статус полноправного члена Североатлантического военного блока не предполагает для Турции никаких издержек, но зато дает большое количество плюсов. Поэтому сама Турция из НАТО никогда не выйдет, а если Альянс попытается ее исключить, едва ли он добьется успеха.
Уверенность в этом в разговоре с интернет-изданием «Лента.ру» высказал гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
«Членство в НАТО для страны является слишком мощным ресурсом, позволяющим многого добиваться, так что Турция никогда не выразит желания его покинуть. Скорее может иметь место обратный процесс, который уже начался: в альянсе прошло не одно совещание на тему того, как можно исключить Турцию. Правда, добиться этого не удастся, поскольку в Уставе НАТО нет возможности исключения», – объяснил политолог.
Никаких издержек о членства в НАТО Турция не несет, так как Анкара обладает настоящим суверенитетом. И она, будучи союзником по военному блоку для трех десятков западных государств, имеет возможность диктовать им свои условия по важным для себя направлениям.
А вот от первоначальной идеи НАТО – возможности коллективной защиты – почти ничего не осталось. Пятой статьей Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону в случае агрессии кого-либо в отношении страны-члена Альянса, практически ни разу не воспользовались, поэтому говорить об этом уже нет смысла, отмечает Марков.
«Хотя, надо признать, сама возможность защиты и внушает определенное чувство уверенности, – рассуждает эксперт. – То, что Турция захочет выйти из альянса, — что-то из области фантастики, ведь ввиду высокого уровня суверенитета она не несет практически никаких издержек, зато может блокировать какие-то решения всей организации».
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Это решение турецкий лидер принял после того, как в Стокгольме рядом с посольством Турции европейские активисты устроили акцию протеста, в ходе которой была сожжена священная книга мусульман – Коран.
Согласно уставу Североатлантического Альянса, заявки стран, претендующих на членство в организации, должны быть одобрены всеми действующими членами. На данный момент заявки Швеции и Финляндии одобрили все государства, состоящие в НАТО, кроме Турции.