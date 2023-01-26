Марков: Турция извлекает выгоду из членства в НАТО и никогда не покинет Альянс

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Это решение турецкий лидер принял после того, как в Стокгольме рядом с посольством Турции европейские активисты устроили акцию протеста, в ходе которой была сожжена священная книга мусульман – Коран.