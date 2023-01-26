Жители Германии вышли на демонстрацию против поставок танков Украине

Сотни жителей Мюнхена вышли на улицы города в среду ночью. Протестующие выступали против поставок танков и вооружения Украине.
Демонстрацию организовала мирная инициатива München steht auf, которая не ставит себя в политические векторы. В анонсе к акции она призывала созидать мир без оружия и санкций.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как огромная толпа людей идет за группой барабанщиков. Протестующие собрались на центральной площади перед ратушей. Немцы призывали к миру и дипломатии и выступали против поставок бронетехники Берлином Киеву. Вероятно, такую реакцию вызвали новости о передаче Германией танков Leopard 2 Украине.