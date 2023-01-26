Путин упрекнул элиты Европы в обслуживании интересов третьих стран

Их мнение о стране не меняется, несмотря на происходящие в мире события, в отличие от политических элит ряда стран, в том числе европейских, уточнил Путин. Эти элиты часто обслуживают «интересы третьих стран», а не свои национальные интересы. Однако «переосмысление все равно происходит», заключил президент.