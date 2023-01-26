Мощные взрывы прогремели в ряде украинских областей

Харьковский губернатор Олег Синегубов и глава Николаевской области Виталий Ким предупредили о ракетной опасности. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец также сообщил о БПЛА и ракетах. В сети появились фото пожара и дыма после прилета в Днепропетровске.