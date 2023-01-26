Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об отчаянии США из-за решения Путина

Вашингтон бьется в отчаянии из-за решения президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
Он заявил, что США многое делают из-за отчаяния. Кроме того, Вашингтон, провоцируя войну против России, называет это защитой. При этом западные страны не смогли полностью изолировать экономически Москву.
По словам Макгрегора, Владимир Путин и его грамотные решения не дали Западу нанести стратегическое поражение. У российской армии получилось укрепить свои позиции и начать ограниченные операции с целью заманить украинских военных.