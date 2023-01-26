Евстафьев: немцы давно считают себя новым народом, свободным от грехов прошлого

Немцы давно уже ощущают себя совершенно свободными от грехов прошлого и в их сознании не осталось никаких барьеров для силового противостояния с Россией.
Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» рассказал профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
По словам политолога, немецкий народ уже давно не считает себя ответственным не только за преступления фашистской Германии, но и за более ранние грехи. Современные немцы считают, что они являются новым народом и имеют полное право стать лидерами мира.
Уже к середине 1970-х годов, отметил Евстафьев, память немецких обывателей о том, что Германии не надо ходить воевать на Восток, постепенно стиралась.
«Тогда был очередной и один из наиболее мощных всплесков неонацизма, но не было повода говорить об этом публично, – отметил политолог. – Мы [Россия] не должны забывать, что там начинается рост реваншизма, и эта идея там уже давно».
Кроме того, Евстафьев отметил, что все барьеры перед силовым противостоянием с Россией были окончательно сняты в результате голливудизации сознания европейцев, и немцев в том числе.
Напомним, ранее стало известно, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, который какое-то время отказывался одобрить передачу танков Leopard 2 Украине, а также не разрешал другим европейским странам реэкспорт немецкой боевой техники, наконец уступил давлению союзников по НАТО в этом вопросе.
Германия, как сообщают немецкие СМИ, направит Украине 14 танков «Леопард». А с учетом той техники, которая находится на вооружении разных стран Евросоюза, украинские вооруженные силы могут получить в общей сложности около сотни «Леопардов».
Также и США выразили готовность предоставить Киеву от 10 до 30 современных американских танков Abrams.