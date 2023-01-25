Российские войска ликвидировали командный пункт ВСУ в Запорожской области

Армия России нанесла удар по командному пункту подразделения украинской армии, которая располагалась в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов телеканалу НТС.
Он сообщил о ликвидации командного пункта 128-й бригады. По словам Рогова, до этого у них командный состав не погибал. Отмечается, что основные бои проходят по линии Каменское — Гуляйполе — Орехов.
Осенью 2022 года власти Запорожской области докладывали о намерениях Киева организовать наступление на регион. Бердянск, Мелитополь и Энергодар с ЗАЭС могли стать основными целями украинской армии.