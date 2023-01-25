Политолог Суздальцев: Шольц разыграл спектакль с нежеланием передавать Украине танки

Позиция федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который выступал против того, чтобы страны Европы передавали Украине танки немецкого производства Leopard, была лишь игрой на публику.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев, комментируя решение правительства Германии предоставить Киеву военную помощь в виде 14 танков Leopard 2. В добавок к этому Берлин дал другим странам разрешение на реэкспорт немецкой военной техники на Украину.
По мнению Суздальцева, канцлер Германии специально представил ситуацию таким образом, будто немецкие танки отправятся в Германию против его воли, чтобы успокоить тех, кто проводит параллели со Второй мировой войной.
«Шольц тут играл в большую игру, не хотел давать разрешение. Давайте посмотрим в глубину проблемы. Германия за прошлый век дважды втравливала мир в мировую войну. Часть германского истеблишмента живет реваншем, другая часть живет страхом, – объяснил политолог. – Они прекрасно понимают, что через 80 лет после Курской битвы на тех же почти полях появляются танки из того же кошачьего семейства. Разбили "тигров" и "пантер", и пришел, здрасьте, "леопард". Цикл повторяется. И Шольц этот момент учитывал. Он изображал, что у него эти танки вырывают из рук, что он не хочет их поставлять».
Таким образом, по словам Суздальцева, немецкий канцлер является одним из двух человек, являющихся главными виновниками нового витка эскалации украинского конфликта. А второй виновник – это президент США Джо Байден.
«Главные лидеры Запада, которые рука об руку двигают эту армаду на наши границы, на наши территории, – это Джо Байден и Олаф Шольц, – убежден эксперт. – Когда Германия объединяется, всегда получается рейх. А если появляется рейх, нас вышвыривают из Европы. Если появляется рейх, то это гарантированная европейская война».
Российская спецоперация на Украине, по словам политолога, до настоящего времени имела два этапа, в ходе которых ВС РФ уничтожили две украинских армии. Поэтому на Западе и началась истерика с призывами немедленно отправить Украине современные танки.
«Если вы помните, мы украинскую армию практически полностью уничтожили к июлю 2022 года. То есть ту армию, которая была вооружена советским оружием, – напомнил Суздальцев. – Вторая армия украинская, как ее называли, ВСУ-НАТО, заняла оставленный нами Херсон. Она была неплохо снаряжена, но к декабрю прошлого года оказалось, что всю бронетехнику, которая была поставлена Западом, мы уже уничтожили. Началась истерика, потому что два этапа прошли, а сдвига-то нет».
Часть бывших украинских территорий вошли в состав РФ, российские войска укрепляют свои позиции. И на Западе по отношению к ВСУ возникло ощущение, что «король – голый», которое и привело к истерическому желанию быстро вооружить Киев более современными танками.
Но ничего «невероятного», что обеспечило бы украинской армии победу, страны Запада Киеву все же не передадут, добавил эксперт.
Танки «Леопард» в свое время в Сирии использовала турецкая армия и все видели, как они прекрасно подбиваются и горят.
А украинцы так же, как сейчас они ждут немецкие танки, раньше молились на американский переносной противотанковый комплекс Javelin, и на турецкий беспилотник Bayraktar, и на реактивные системы залпового огня HIMARS, напомнил Суздальцев. А российская армия все эти западные поставки спокойно «пережевывает», заключил политолог.