Политолог Суздальцев: Шольц разыграл спектакль с нежеланием передавать Украине танки

А украинцы так же, как сейчас они ждут немецкие танки, раньше молились на американский переносной противотанковый комплекс Javelin, и на турецкий беспилотник Bayraktar, и на реактивные системы залпового огня HIMARS, напомнил Суздальцев. А российская армия все эти западные поставки спокойно «пережевывает», заключил политолог.