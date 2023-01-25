Минобороны Словакии готово обсудить передачу истребителей МиГ-29 Украине

Словакия готова передать истребители советского производства МиГ-29 Украине. С таким заявлением выступил министр обороны страны Ярослав Надь.
Самолеты в настоящее время находятся на одной из баз на территории Словакии. В минобороны страны готовы обсудить передачу самолетов Украине и ожидают «решения от правительства», отметил Надь.
Депутат Рады Алексей Гончаренко анонсировал передачу истребителей МиГ-29 Словакией в августе прошлого года. Тогда украинский парламентарий заявил о передаче Киеву 11 самолетов. Гончаренко отметил, что вместо истребителей МиГ-29 небо Словакии будут патрулировать ВВВС Польши и Чехии.