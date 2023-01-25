Сбитые машиной Минобороны пешеходы в Москве переходили дорогу в неположенном месте

Появились новые кадры аварии с участием автомобиля Министерства обороны России в Москве. На запечатленных первых минутах после ДТП видно, что пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. В результате аварии погиб 72-летний пешеход. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
Вечером 25 января машина, принадлежащая Минобороны России, сбила трех человек на Ленинградском шоссе в Москве. В результате один человек погиб, и еще два пострадали.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б. На месте работают экстренные службы.