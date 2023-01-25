Петербуржцы попросили губернатора Беглова ввести мораторий на платные парковки

Платные парковки в Санкт-Петербурге создаются не для удобства горожан, а исключительно ради заработка. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявила адвокат Ирина Баханович.
Собеседник агентства рассказал о недавнем скандале в Адмиралтейском районе. Там действие парковочных абонементов разбили по муниципалитетам, однако местная школа и поликлиника расположены в другом, поэтому жителям пришлось испытывать сложности с оплатой.
На очереди Васильевский остров, который хотят полностью «закатать» в платные парковки. Это делается не для комфортной жизни горожан, а для банального заработка, уверена Баханович.
Против политики местных властей в отношении парковок выступают и сами жители. В социальных сетях губернатора Александра Беглова петербуржцы активно критикуют его за недальновидные решения и неграмотную их реализацию.