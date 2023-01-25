Автомобиль Минобороны России сбил трех человек в Москве

Автомобиль, который принадлежит Министерству обороны России, сбил трех человек на севере Москвы. Этой информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.
По сведениям полиции, происшествие случилось на Ленинградском шоссе около дома 63Б. В результате инцидента один из пострадавших скончался, состояние еще двоих в данный момент устанавливается, передает ТАСС.
Причины и обстоятельства аварии с участием машины с черными номерами сейчас выясняются. В результате происшествия три полосы из четырех перекрыли.