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Автомобиль Минобороны России сбил трех человек в Москве

Происшествия
Автомобиль Минобороны России сбил трех человек в Москве

Автомобиль, который принадлежит Министерству обороны России, сбил трех человек на севере Москвы. Этой информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.

По сведениям полиции, происшествие случилось на Ленинградском шоссе около дома 63Б. В результате инцидента один из пострадавших скончался, состояние еще двоих в данный момент устанавливается, передает ТАСС.

Причины и обстоятельства аварии с участием машины с черными номерами сейчас выясняются. В результате происшествия три полосы из четырех перекрыли.

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