Свое мнение он высказал на собственном YouTube-канале 25 января, в среду. Напомним, прежде политический деятель из Соединенного Королевства Джек Бакби указал на недовольство Евросоюза из-за нежелания главы киевского режима начать противостоять коррупционной деятельности своих соратников.