Кадровая чехарда в украинском правительстве свидетельствует о крахе правления президента страны Владимира Зеленского в ближайшем будущем. Об этом с уверенностью заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Свое мнение он высказал на собственном YouTube-канале 25 января, в среду. Напомним, прежде политический деятель из Соединенного Королевства Джек Бакби указал на недовольство Евросоюза из-за нежелания главы киевского режима начать противостоять коррупционной деятельности своих соратников.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила главную причину кадровых перестановок в стране. Она сочла соответствующую инициативу продолжением работы над внешним заказом.