Экономист Беляев спрогнозировал возможный рост курса биткоина

Стоимость биткоина уже увеличилась более чем до 23 тысяч долларов, и его курс продолжает свой рост, даже несмотря на заявления криптобиржи Genesis о банкротстве. Такая ситуация подтверждает доверие инвесторов к биткоину, и на этом строится мировой крипторынок, отметил Беляев.