Экономист Беляев спрогнозировал возможный рост курса биткоина

Курс биткоина может вырасти до 30 тысяч долларов и даже превысить это значение. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, экономист Михаил Беляев, передает «Лента.ру».
Стоимость биткоина уже увеличилась более чем до 23 тысяч долларов, и его курс продолжает свой рост, даже несмотря на заявления криптобиржи Genesis о банкротстве. Такая ситуация подтверждает доверие инвесторов к биткоину, и на этом строится мировой крипторынок, отметил Беляев.
Более того, те, кто купил биткоин по недорогой цене, смогут его продать. Другие люди считают эту криптовалюту отличным финансовым инструментом. Исходя из этих факторов, биткоин может продолжать дорожать и далее, подытожил эксперт.