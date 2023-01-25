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Белый дом подтвердил планы по отправке танков Abrams на Украину

Армия
Белый дом подтвердил планы по отправке танков Abrams на Украину

Украина получит 31 танк M1 Abrams от США. Белый дом сообщил о готовности отправить через океан один танковый батальон.

В Белом доме рассказали, что на доставку техники уйдут месяцы. Кроме того, Украина получит восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков. Также в США начинают работать над программой подготовки украинских танкистов для использования танков Abrams.

«Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя. Это также свидетельствует о прочном единстве и решимости международного сообщества в вопросе поддержки Украины», — сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге.

В правительстве США уточнили, что в целом Киев получит сотни единиц бронетехники, в частности танков. Это произойдет в рамках ближайших операций.

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