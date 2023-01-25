Белый дом подтвердил планы по отправке танков Abrams на Украину

Украина получит 31 танк M1 Abrams от США. Белый дом сообщил о готовности отправить через океан один танковый батальон.
В Белом доме рассказали, что на доставку техники уйдут месяцы. Кроме того, Украина получит восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков. Также в США начинают работать над программой подготовки украинских танкистов для использования танков Abrams.
«Сегодняшнее объявление о том, что США намерены направить Украине 31 танк M1 Abrams, является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя. Это также свидетельствует о прочном единстве и решимости международного сообщества в вопросе поддержки Украины», — сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге.
В правительстве США уточнили, что в целом Киев получит сотни единиц бронетехники, в частности танков. Это произойдет в рамках ближайших операций.