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Людмила Поргина вспомнила последние слова мужа Николая Караченцова

Общество
Людмила Поргина вспомнила последние слова мужа Николая Караченцова

Актриса Людмила Поргина вспомнила, что сказал ей супруг, артист Николай Караченцов перед смертью. По ее словам, мужчина ушел из жизни со спокойной душой.

Караченцев признался, что реализовался в профессиональной деятельности. Он отметил, что снялся во многих фильмах и записал немало дисков.

«Но самая моя большая благодарность Богу, что он подарил мне тебя. Я делал все это для тебя, чтобы ты мной гордилась», — цитирует артистку MK.ru.

Она подчеркнула, что актер призывал ее не плакать. Он указывал, что уходит в мир иной со спокойной душой.

Напомним, народный артист РСФСР скончался 26 октября 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 73 года.

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