Попытка американского государственного секретаря Энтони Блинкена возложить вину за кризисную ситуацию вокруг Украины на президента России Владимира Путина обернулась для него позором. Соответствующее заявление сделал политик из США Аджаму Барака.
Об этом он написал на личной странице в Twitter. По словам Бараки, люди, стоящие во главе Правительства Соединенных Штатов, являются опасными психопатами. Политик подчеркнул, что Вашингтон сам погряз в насилии по отношению к другим народам и странам.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди обвинила официальный Вашингтон в уничтожении Украины.