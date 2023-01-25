Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о возможном росте экономики страны на 0,2% в 2023 году

Хабек отметил, что ранее эксперты прогнозировали Германии рецессию в III–IV кварталах прошлого года, но экономика ФРГ выросла на 1,9% за 2022 год, а рецессии получится избежать. Согласно новым прогнозам, в текущем году страну ожидает экономический рост в 0,2%.