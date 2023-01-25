С Новым Годом!

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о возможном росте экономики страны на 0,2% в 2023 году

Экономика
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о возможном росте экономики страны на 0,2% в 2023 году

Прогнозируемая ранее рецессия в ФРГ может быть заменена экономическим ростом в 0,2%. Такое заявление сделал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, германское правительство старательно работало для выхода из сформировавшегося кризиса и показало, что страна может быть сильной и преодолеть многое.

Хабек отметил, что ранее эксперты прогнозировали Германии рецессию в III–IV кварталах прошлого года, но экономика ФРГ выросла на 1,9% за 2022 год, а рецессии получится избежать. Согласно новым прогнозам, в текущем году страну ожидает экономический рост в 0,2%.

Ранее поставки танков на Украину стали причиной споров между Вашингтоном и Берлином.

#германия #фрг #рост экономики