Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из России в Грецию

Казань не примет матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2023 году.
Руководство УЕФА приняло решение о переносе матча за Суперкубок Европы из Казани в Афины. Об этом проинформировала пресс-служба организации.
Казанская «Ак Барс Арена» получила право на проведение матча за Суперкубок УЕФА два года назад. Игра между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы могла впервые состояться в России.
Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский «Реал». В этом году «королевский» клуб имеет шанс вновь выиграть трофей. В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» встретится с немецким «Айнтрахтом».