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Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из России в Грецию

Спорт
Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из России в Грецию

Казань не примет матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2023 году.

Руководство УЕФА приняло решение о переносе матча за Суперкубок Европы из Казани в Афины. Об этом проинформировала пресс-служба организации.

Казанская «Ак Барс Арена» получила право на проведение матча за Суперкубок УЕФА два года назад. Игра между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы могла впервые состояться в России.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является мадридский «Реал». В этом году «королевский» клуб имеет шанс вновь выиграть трофей. В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» встретится с немецким «Айнтрахтом».

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