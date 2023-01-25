Эксперт по этикету Николаева озвучила главную причину необычного внешнего вида Путина в МГУ

25 января в РФ отмечается День студента. В связи с этим событием Путин приехал в МГУ и провел беседу с учащимися. Однако лидер страны не надел галстук, подчеркнула эксперт. Отсутствие этой детали располагает к более легкому общению, назвала ключевую причину образа главы РФ Николаева.