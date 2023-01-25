Эксперт по этикету Николаева озвучила главную причину необычного внешнего вида Путина в МГУ

Президент России Владимир Путин посетил МГУ в необычном образе. Эксперт по этикету Татьяна Николаева озвучила ключевую причину соответствующего внешнего вида главы государства.
25 января в РФ отмечается День студента. В связи с этим событием Путин приехал в МГУ и провел беседу с учащимися. Однако лидер страны не надел галстук, подчеркнула эксперт. Отсутствие этой детали располагает к более легкому общению, назвала ключевую причину образа главы РФ Николаева.
Российский президент хотел, чтобы студенты учебного заведения во время разговора могли свободно поддержать диалог и не стеснялись лидера страны, резюмировала эксперт по этикету.