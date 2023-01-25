Политолог Бальбек рассказал, как беззубое поведение лидеров ФРГ рушит мир в глазах немцев

Поведение канцлера Германии Олафа Шольца показывает немцам беззубость и полную покорность лидеров ФРГ американским хозяевам, считает политолог Руслан Бальбек.
По его мнению, недавнее заявление Шольца об отказе поставлять боевые самолеты и солдат для помощи Киеву также ничего не значат.
«Ему приказали — дал танки, завтра прикажут — поднимет налоги немцам, чтобы поддержать ВСУ. Старой Европы больше нет, ею правят американские наместники, отсюда и все беды», — цитирует политолога RT.
Ранее канцлер заявил об отказе поставлять немецкую боевую авиацию на Украину, а также отправлять туда военных. Накануне ФРГ одобрила поставки танков Leopard для нужд ВСУ.