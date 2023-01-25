Тестирование Fan ID хотят завершить к 10 февраля

Тестирование системы Fan ID, которая будет внедрена на всех стадионах РПЛ, планируют завершить к 10 февраля.
Все клубы РПЛ должны завершить тестирование системы Fan ID на своих домашних стадионах к 10 февраля. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.
Закон о Fan ID вступил в силу России летом 2022 года. На первом этапе систему внедрили на пяти российских стадионах. С этого года Fan ID будет действовать на всех аренах клубов РПЛ.
Против внедрения паспортов болельщика выступили фанаты 15 российских команд. Они решили бойкотировать матчи чемпионата России по футболу.