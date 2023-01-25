Обращение Зеленского прервало эфир российских телеканалов в южных регионах страны

Жители ряда регионов России удивились показом обращения президента Украины Владимира Зеленского на федеральных телеканалах. Его транслировали для зрителей в Крыму, Краснодарском крае, а также в Белгородской области.
Местные жители утверждают, что обращение Зеленского транслировалось сразу на нескольких телеканалах. В частности оно прервало обычную телепрограмму ТВ-3, СТС, ТНТ и других каналов. Однако запись показывалась недолго: через некоторое время трансляция прервалась и привычный эфир продолжился.
Представители пресс-службы правительства Белгородской области подчеркнули, что обращение президента Украины транслировалось вследствие несанкционированной замены телевизионного сигнала. Оперативные дежурные осуществили переход на прием сигнала с резервного спутника, после чего трансляция пошла в штатном режиме. Причины произошедшего устанавливаются.