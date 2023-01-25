Обращение Зеленского прервало эфир российских телеканалов в южных регионах страны

Местные жители утверждают, что обращение Зеленского транслировалось сразу на нескольких телеканалах. В частности оно прервало обычную телепрограмму ТВ-3, СТС, ТНТ и других каналов. Однако запись показывалась недолго: через некоторое время трансляция прервалась и привычный эфир продолжился.