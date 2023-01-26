NYT: в Канаде растет популярность музея холодной войны в виде ядерного убежища

После публикации материала премьер-министр признал существование бункера, а также поклялся, что никогда не посетит его и останется дома со своей женой, если начнется ядерная война. Впрочем, общественность уже была обеспокоена, особенно большой стоимостью строительства объекта, которая оценивалась независимыми экспертами в 220 млн канадских долларов.