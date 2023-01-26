NYT: в Канаде растет популярность музея холодной войны в виде ядерного убежища

С началом украинского конфликта в странах Запада увеличился спрос на ядерные убежища. Об этом сообщил журналист The New York Times Иэн Остин.
Обозреватель привел в пример Музей холодной войны в Канаде, который расположен в бывшем ядерном убежище канадского правительства Diefenbunker рядом с Оттавой.
«У нас уже были люди, которые спрашивали, функционируем ли мы по-прежнему как убежище от радиоактивных осадков? <…> Этот страх все еще очень реален для людей. Похоже, ядерный сценарий вернулся в общественное сознание», — уточнила руководитель объекта Кристин Макгуайр.
Она обратила внимание, что данный подземный комплекс был выведен из эксплуатации в 1994 году. Впоследствии из стратегического объекта военного назначения он превратился в «мощный символ возвращения в мирную эпоху». По словам Макгуайр, частный музей является одним из немногих мест в мире, где посетители могут пристально рассмотреть бункер времен холодной войны, построенный для размещения правительства.
Стоит отметить, что с момента начала его строительства в 1959 году бункер носил различные официальные названия: «Учреждение экстренной армейской связи», «Центральный чрезвычайный правительственный штаб» и «станция канадских вооруженных сил». Однако окончательное название он получил в честь премьер-министра Канады Джона Дифенбакера.
В 1961 году журналисты газеты Toronto Telegram сделали подробную аэрофотосъемку места строительства объекта. На фото были замечены места для установки нескольких десятков туалетов. Это противоречило заявлениям правительства, которое сообщало о создании «небольшой сети радиобаз» по всей стране.
«78 ванных комнат — и армия все еще не признает этого», — гласил заголовок материала Toronto Telegram, посвященного бункеру.
После публикации материала премьер-министр признал существование бункера, а также поклялся, что никогда не посетит его и останется дома со своей женой, если начнется ядерная война. Впрочем, общественность уже была обеспокоена, особенно большой стоимостью строительства объекта, которая оценивалась независимыми экспертами в 220 млн канадских долларов.
«Сейчас сюда стекаются посетители со всей Канады и из—за рубежа, чтобы своими глазами увидеть это окно в прошлое времен холодной войны и, возможно, ощутить чувство безопасности, которого многие жаждут сегодня», — резюмировал автор статьи.
Ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал лидеров США и ФРГ Джо Байдена и Олафа Шольца остановить «тиканье ядерных часов». По его словам, им нужно осознать, что «украинская стрелка давно заржавела».