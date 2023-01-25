Если слово «наемник» говорится с придыханием, то это радует. А если с фырканьем, то будем разбираться — Пригожин

Также он вспомнил анекдот про врача-гинеколога, который устроился на работу в новую больницу и стал знакомиться со своими коллегами. Когда ему представили окулиста, он назвал его глазником, стоматолога — зубником, а отоларинголога — ушником. Последний не выдержал и хлестко ответил: