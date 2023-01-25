Если слово «наемник» говорится с придыханием, то это радует. А если с фырканьем, то будем разбираться — Пригожин

Российский предприниматель Евгений Пригожин анекдотом ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он слово «наемник» оскорбительным.
Корреспонденты издания Live24 отметили, что часть СМИ называет добровольцев, участвующих в СВО, наемниками. В качестве примера они привели «Деловой Петербург», который выпустил материал с употреблением данного термина в заголовке. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Если слово "наемник" говорится с придыханием, то это радует. А если с фырканьем, то будем разбираться», — иронично отметил предприниматель.
Также он вспомнил анекдот про врача-гинеколога, который устроился на работу в новую больницу и стал знакомиться со своими коллегами. Когда ему представили окулиста, он назвал его глазником, стоматолога — зубником, а отоларинголога — ушником. Последний не выдержал и хлестко ответил:
«Товарищ гинеколог, ведите себя корректнее, я ж вас ******** не называю».
Вероятнее всего, тот, кто писал статью для «Делового Петербурга», и есть этот самый «гинеколог», он же ******, резюмировал бизнесмен.
Евгений Пригожин ранее обратился к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. Он попросил доработать закон об ответственности за дискредитацию всех участников СВО.