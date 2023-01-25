С Новым Годом!

«Запад не полезет». Межевич объяснил, почему Финский залив может стать ловушкой для НАТО

Россия и мир
«Запад не полезет». Межевич объяснил, почему Финский залив может стать ловушкой для НАТО

Странам, которые самонадеянно рассуждают о том, что они могли бы превратить Финский залив во «внутреннее море НАТО» и закрыть его для России, стоит помнить о том, что в эту ловушку легко войти, но из нее трудно выйти.

Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» заявил научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

О том, что выйти из Финского залива труднее, чем в него войти, свидетельствуют многочисленные исторические примеры, напомнил эксперт.

Поэтому, по его словам, уверенная в том, что находится «под зонтиком НАТО», Эстония, которая ранее и пригрозила перекрыть для России Финский залив, скорее всего, переоценивает силу союзнических отношений. Таллин с подобными инициативами рискует остаться в одиночестве, потому что флот Североатлантического военного блока едва ли «полезет» в Финский залив, считает Межевич.

«Запад не полезет». Межевич объяснил, почему Финский залив может стать ловушкой для НАТО
«Дело в том, что Финский залив – это ловушка: легко войти, но трудно выйти. И в этом смысле любое немецкое или американское соединение кораблей фактически обречено там остаться», – объяснил политолог.

В подержу этого мнения свидетельствует вся военная история региона, начиная с петровских времен.

Поэтому Эстония, выступая с подобными предложениями, всего лишь отрабатывает функционал «злой болонки». Но если она, или кто-то еще из стран Балтии захочет повысить свой статус со «злой болонки» до «злого динозавра», старшие партнеры по военному блоку быстренько «снимут их с пробега», добавил эксперт.

Отвечая на сомнения радиоведущего Владимира Соловьева о том, не слишком ли оптимистично он настроен, Межевич повторно заявил, что военный флот западных стран не рискнет сунуться в восточную Балтику.

«Запад не полезет». Межевич объяснил, почему Финский залив может стать ловушкой для НАТО
«В восточной части Финского залива из тяжелого пулемета простреливается практически вся акватория. То есть, соответственно, самые обычные артиллерийские системы перекрывают все, что можно, – объяснил свою уверенность эксперт. – Но это – в том случае, если они идут к нам. Если нам надо выходить в открытое Балтийское море – это наша проблема. Но, если они идут к нам – это их проблема».

И в заключение беседы Николай Межевич напомнил, как в 1918 году из Финского залива «стремительно смылся» уникальный по силе военный флот Великобритании, который все же потерял несколько кораблей.

#межевич #нато #эстония #флот #финский залив #Балтика #ловушка