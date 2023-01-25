«Запад не полезет». Межевич объяснил, почему Финский залив может стать ловушкой для НАТО

Странам, которые самонадеянно рассуждают о том, что они могли бы превратить Финский залив во «внутреннее море НАТО» и закрыть его для России, стоит помнить о том, что в эту ловушку легко войти, но из нее трудно выйти.
Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» заявил научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
О том, что выйти из Финского залива труднее, чем в него войти, свидетельствуют многочисленные исторические примеры, напомнил эксперт.
Поэтому, по его словам, уверенная в том, что находится «под зонтиком НАТО», Эстония, которая ранее и пригрозила перекрыть для России Финский залив, скорее всего, переоценивает силу союзнических отношений. Таллин с подобными инициативами рискует остаться в одиночестве, потому что флот Североатлантического военного блока едва ли «полезет» в Финский залив, считает Межевич.
«Дело в том, что Финский залив – это ловушка: легко войти, но трудно выйти. И в этом смысле любое немецкое или американское соединение кораблей фактически обречено там остаться», – объяснил политолог.
В подержу этого мнения свидетельствует вся военная история региона, начиная с петровских времен.
Поэтому Эстония, выступая с подобными предложениями, всего лишь отрабатывает функционал «злой болонки». Но если она, или кто-то еще из стран Балтии захочет повысить свой статус со «злой болонки» до «злого динозавра», старшие партнеры по военному блоку быстренько «снимут их с пробега», добавил эксперт.
Отвечая на сомнения радиоведущего Владимира Соловьева о том, не слишком ли оптимистично он настроен, Межевич повторно заявил, что военный флот западных стран не рискнет сунуться в восточную Балтику.
«В восточной части Финского залива из тяжелого пулемета простреливается практически вся акватория. То есть, соответственно, самые обычные артиллерийские системы перекрывают все, что можно, – объяснил свою уверенность эксперт. – Но это – в том случае, если они идут к нам. Если нам надо выходить в открытое Балтийское море – это наша проблема. Но, если они идут к нам – это их проблема».
И в заключение беседы Николай Межевич напомнил, как в 1918 году из Финского залива «стремительно смылся» уникальный по силе военный флот Великобритании, который все же потерял несколько кораблей.