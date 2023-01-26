«Нам от них нечего скрывать»: бизнесмен Пригожин высказался о скандальной статье Financial Times

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал статью издания Financial Times, которая утверждает, что он незаконным образом обходит действия западных санкций с помощью не связанных с его именем компаний. Предприниматель подтвердил, что ему нечего скрывать.
Весной 2022 года на юридические компании бизнесмена была совершена хакерская атака. Она выполнялась по инициативе Financial Times, как позже подтвердил источник Пригожина, с целью вывернуть информацию, охраняемую адвокатской тайной. По словам бизнесмена, FT тесно сотрудничает с МИ-6, которые известны манерой «подсовывать липовый материал» в переписки. В связи с этим в дальнейшем может появиться целая серия подобных статей, резюмировал он.
«Я ответил, что ничего страшного, нам от них нечего скрывать», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель также высказался о западных санкциях, которые вводятся против него, ЧВК «Вагнер» и любых россиян.
«Что касается санкций. Я считаю любые санкции и ограничения против меня, ЧВК «Вагнер», а также любых юридических и физических лиц Российской Федерации абсолютно незаконными. Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции», — подчеркнул Пригожин.
Бизнесмен отметил, что при современном развитии информационных технологий можно беспрепятственно обходить любые ограничения со стороны Запада. Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций, резюмировал он.