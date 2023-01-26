«Нам от них нечего скрывать»: бизнесмен Пригожин высказался о скандальной статье Financial Times

Весной 2022 года на юридические компании бизнесмена была совершена хакерская атака. Она выполнялась по инициативе Financial Times, как позже подтвердил источник Пригожина, с целью вывернуть информацию, охраняемую адвокатской тайной. По словам бизнесмена, FT тесно сотрудничает с МИ-6, которые известны манерой «подсовывать липовый материал» в переписки. В связи с этим в дальнейшем может появиться целая серия подобных статей, резюмировал он.