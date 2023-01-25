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Fakt: экс-глава Польши Валенса призвал Берлин «разобраться» с Москвой и Пекином

Политика
Fakt: экс-глава Польши Валенса призвал Берлин «разобраться» с Москвой и Пекином

Польша и Германия имеют реальный шанс «разобраться» с Россией и Китаем. Такое мнение озвучил бывший польский лидер Леха Валенса для газеты Fakt.

Политик известен своей ярой антироссийской позицией. Он неоднократно призывал «раздробить РФ» и «сократить» численность населения страны до 50 миллионов россиян.

«Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса», — считает он.

Депутат партии «Единая Россия» Олег Морозов прокомментировал слова Валенсы. Он заявил, что экс-президент демонстрирует страх перед Москвой.

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