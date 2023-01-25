«Натовская вещь». Молдавию затягивают в Альянс и готовят к объединению с Румынией

По официальной позиции Кишинева, Молдавия не может вступить в НАТО и даже не рассматривает такую возможность, однако шумиха вокруг недавнего заявления Майи Санду по-прежнему не утихает.
После резонансного высказывания министр обороны Анатолий Носатый признался, что страна не присоединится к Альянсу из-за несоответствия его стандартам: в республике нужно провести реформы и модернизировать армию, а также иметь возможность помогать бюджету организации наравне с другими членами.
«Мало одного желания. <…> Давайте честно признаем: мы не готовы на данном этапе стать членом НАТО, оснащение национальной армии оставляет желать лучшего», — заявил глава Минобороны Молдавии.
Вопрос вступления в НАТО существует лишь в рамках общественных дискуссий, и, по словам Носатого, на официальном уровне не рассматривается. Однако президент Молдавии Майя Санду, по всей видимости, так не думает: на прошлой неделе в интервью Politico она отметила, что Кишинев рассуждает о смене конституционно закрепленного нейтралитета.
«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами, или мы должны быть частью более крупного альянса, — заявила она, — и если мы придем в какой-то момент к выводу как нация, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс».
В Politico утверждают, что речь в данном случае шла о НАТО, а Санду попросту опасалась произносить вслух более конкретные вещи. Тем более мысль про отказ от нейтрального статуса в пользу сближения с Североатлантическим альянсом ранее неоднократно звучала от главы государства.
Носатый попытался опровергнуть желание Кишинева присоединиться к НАТО и оправдал слова президента тем, что якобы существуют «другие альянсы, в том числе на региональном уровне». При этом несколько дней назад он говорил о потере актуальности нейтрального статуса для страны.
Журналист, руководитель проекта National News Никита Роменский полагает, что намерение стать членом Альянса «читается между строк», в том числе и в заявлении Носатого про потерю нейтралитета. Однако слова министра обороны — не единственный пример, когда жителей Молдавии будто готовили к вступлению в НАТО.
Эксперт напомнил, что в сентябре 2022 года нынешний молдавский министр экономики (на тот момент депутат) Дмитрий Алайба был ведущим на мероприятии, посвященном проблематике НАТО в Польше. В качестве другого примера обозреватель привел высказывания председателя парламента Игоря Гросу о том, что Североатлантический альянс — «надежный партнер Молдавии, они нам помогали и будут помогать».
«Вот буквально недавно Молдавия получила вооружение с германской стороны, получила на свой баланс несколько военных техник. Опять же — это натовская вещь. То есть нейтральная по Конституции Молдавия получает натовское оружие и параллельно министр обороны принимает участие в "группе Рамштайн" [обсуждение передачи танков Киеву — прим. ред.]», — заявил спикер на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
Не исключено, что транслируя мысль о неспособности вступить в НАТО, молдавские власти будут подталкивать страну к объединению с Румынией (в НАТО с 2004 года), что автоматически сделает ее членом Альянса.
Об интеграции двух стран не так давно вновь заговорил бывший румынский премьер Людовик Орбан, но немного в ином ключе. Он предложил Кишиневу облегчить путь вступления не в Альянс, а в Евросоюз, в составе которого Румыния находится еще с 2007 года.
Политолог Дмитрий Солонников ранее говорил, если Молдавию нельзя включить в состав ЕС как государство, то ее можно включить в состав стран, которые уже являются членами союза, тем самым решив вопрос с НАТО.
«Политика Сегодня» уже писала о том, как Майя Санду бросила все силы на то, чтобы «порадовать своих западных кураторов». Молдавия еще в прошлом году стала на шаг ближе к потере суверенитета и поглощению со стороны соседней Румынии — подробности в нашем материале.