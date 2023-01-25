«Натовская вещь». Молдавию затягивают в Альянс и готовят к объединению с Румынией

Об интеграции двух стран не так давно вновь заговорил бывший румынский премьер Людовик Орбан, но немного в ином ключе. Он предложил Кишиневу облегчить путь вступления не в Альянс, а в Евросоюз, в составе которого Румыния находится еще с 2007 года.