Неудобный вопрос Монтян показал обман Киева о мобилизации на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с объяснением по поводу массовой принудительной мобилизацией граждан, заявив, что вооруженные силы страны всего лишь создают резервы. Но эти успокаивающие заявления главы государства противоречат реальной ситуации и тому, что украинцы сами видят ежедневно на улицах своих городов.
Об этом у себя в Telegram-канале пишет украинский общественный деятель, блогер Татьяна Монтян, которая считает, что президенту давно было пора объяснить гражданам ситуацию с мобилизацией. Но тому, что говорит Зеленский, по ее словам, верить не нужно.
«Если верить официальным данным, то особых потерь [в зоне боев] нет, все хорошо, и воины света и добра массово уничтожают российских солдат. А тогда не вполне понятно, почему облавы на людей на улицах украинских городов обретают уже сюрреалистичные черты вроде "засад" в машинах скорой помощи и тому подобное», – подчеркивает блогер.
К тому же, по ее словам, Зеленский не стал вдаваться в подробности и объяснять, почему для «создания резервов» необходимо хватать людей на улицах. Ведь еще летом 2022 года украинцев, которые действительно хотели пойти добровольцами в армию, военкоматы записывали именно в резерв.
«Куда же делись все те сотни тысяч резерва ВСУ за полгода сплошных удачных контрнаступлений под Харьковом и Херсоном? – задается вопросом Монтян. – Возможно, заполонившие интернет видео воинских кладбищ из самых разных украинских городов и сел дают ответ на этот вопрос?»
При этом блогер объясняет соотечественникам, что, когда военкомы, вручая пойманным мужчинам повестки, пугают их уголовными делами за неявку, они обманывают и запугивают.
Ведь на самом деле по действующим украинским законам, за неявку по повестке грозит в худшем случае штраф.
А вот если человек пришел по повестке в военкомат, прошел медкомиссию и только потом решил уклониться от службы в рядах ВСУ, вот это уже действительно уголовно наказуемо.
«Так что если не хотите поучаствовать в обороне Артемовска/Бахмута или отправиться вслед за оборонцами Соледара на грузовиках с черными мешками, которые показывали на своих видео "вагнеры", то лучше по повестке просто не являться», – советует Монтян.
Тем более, что украинские суды даже по уголовным делам за уклонение от мобилизации как правило дают условные сроки, заключает общественный деятель.
Напомним, накануне венгерская газета Metropol сообщила о том, что на украинско-венгерской границе был обнаружен железнодорожный вагон, заполненный телами украинских военных.
По мнению журналистов, Киев фальсифицирует данные о потерях ВСУ в зоне спецоперации, искусственно их занижая. И для того, чтобы правда о катастрофическом количестве погибших военнослужащих не стала достоянием общественности, тела прячут разными способами, в том числе и в закрытых вагонах на охраняемой территории приграничных железнодорожных узлов.