Неудобный вопрос Монтян показал обман Киева о мобилизации на Украине

К тому же, по ее словам, Зеленский не стал вдаваться в подробности и объяснять, почему для «создания резервов» необходимо хватать людей на улицах. Ведь еще летом 2022 года украинцев, которые действительно хотели пойти добровольцами в армию, военкоматы записывали именно в резерв.