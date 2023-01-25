Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ при наступлении в Запорожье

Военнослужащий РФ с позывным «Раптор» заявил, что основной задачей экипажей «Гиацинтов» является прикрытие пехотных подразделений. Необходимо защитить от огня из любого вооружения, начиная с БМП и заканчивая крупнокалиберной артиллерией.