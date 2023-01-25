Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ при наступлении в Запорожье

Экипажи артиллерийских самоходных установок «Гиацинт» ВС России уничтожили скопление украинских военных во время наступления на Запорожском направлении. Об этом рассказали российские военные РИА Новости.
Целью атаки было скопление техники противника, которое находилось примерно в 24 километрах. По словам росийских военных, бойцы ВСУ укрываются в густых лесопосадках.
Военнослужащий РФ с позывным «Раптор» заявил, что основной задачей экипажей «Гиацинтов» является прикрытие пехотных подразделений. Необходимо защитить от огня из любого вооружения, начиная с БМП и заканчивая крупнокалиберной артиллерией.
Сейчас идет контрбатарейная борьба, задачи военным поступают разные, в том числе удары по скоплениям техники. По задачам боец сравнил «Гиацинт» со снайперской винтовкой.