Стало известно о схеме получения денег СБУ на теракты в Херсонской области

По его словам, для обналичивания средств использовали банковские карты и счета, физлица которых находятся на территории Европы и Прибалтики. Также, как отметил источник, были задействованы банковские ячейки, которые брали в аренду в банках Польши и Чехии. Деньги передавали через волонтерские организации.