Стало известно о схеме получения денег СБУ на теракты в Херсонской области

Российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов на территории Херсонской области. Деньги шли из западных стран через европейские банки, сообщил источник в силовых структурах.
По его словам, для обналичивания средств использовали банковские карты и счета, физлица которых находятся на территории Европы и Прибалтики. Также, как отметил источник, были задействованы банковские ячейки, которые брали в аренду в банках Польши и Чехии. Деньги передавали через волонтерские организации.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, российские силовики узнали об активном использовании Украиной «спящей агентуры» для организации террористических актов и схронов с оружием, средствами поражения и взрывчатыми вещества в Херсонской области.