Предоставление США танков Украине станет «вопиющей провокацией». Их уничтожат российские военные, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он отметил, что США не смогут оправдать поставку бронетехники «оборонительными вооружениями». Однако это будет серьезной провокацией. Российские военные точно уничтожат танки M1 Abrams, которые Вашингтон может передать Киеву.
Посол добавил, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести России стратегическое поражение. Он поддерживает применение своей помощи для нападения на Крым и покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.