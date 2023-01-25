Европейский союз оказался для Вашингтона «полезным идиотом» на Украине. Это заявление в беседе с РИА Новости сделал бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.
По его словам, украинский кризис является конфликтом между США, Североатлантическим альянсом и Россией. Это отголоски того, что Европейский союз не мог интегрировать Москву в общую политику безопасности. Вашингтон выигрывает от этого столкновения. При этом американская военная промышленность приносит высочайшие прибыли с 1945 года.
Грош также подчеркнул, что ограничения против России стали драматической и серьезной ошибкой. Она появилась из-за чрезмерной эмоциональной реакции со стороны руководства европейских стран.