По его словам, украинский кризис является конфликтом между США, Североатлантическим альянсом и Россией. Это отголоски того, что Европейский союз не мог интегрировать Москву в общую политику безопасности. Вашингтон выигрывает от этого столкновения. При этом американская военная промышленность приносит высочайшие прибыли с 1945 года.