Песков заявил, что Путин и Зеленский не общались несколько лет

Президент России Владимир Путин не общался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским уже несколько лет. Последний раз они встречались на саммите в «нормандском формате» в Париже.
В тот же год Путин организовал двусторонние встречи — с французским президентом Эммануэлем Макроном, Владимиром Зеленским и экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
После той встречи российский лидер еще несколько раз проводил телефонный разговор с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого у глав государств не было никаких контактов.