Французский ретейлер спорттоваров Decathlon продаст бизнес в России

Ретейлер спортивных товаров Decathlon ищет покупателя на российские активы. О решении французской компании со ссылкой на источники в консалтинговых компаниях и торговых сетях сообщает РБК.
Один из крупнейших в мире ретейлеров спорттоваров намерен продать весь бизнес в России, отметили три из четырех собеседников агентства. Другой источник издания отметил, что Decathlon ищет покупателя только для недвижимости.
По состоянию на весну 2022 года у ретейлера в России было 57 магазинов. В настоящее время у Decathlon осталось 28 торговых точек, следует из информации на сайте компании. Французский ретейлер приостановил деятельность в России в марте прошлого года из-за проблем с логистикой.