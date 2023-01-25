Французский ретейлер спорттоваров Decathlon продаст бизнес в России

По состоянию на весну 2022 года у ретейлера в России было 57 магазинов. В настоящее время у Decathlon осталось 28 торговых точек, следует из информации на сайте компании. Французский ретейлер приостановил деятельность в России в марте прошлого года из-за проблем с логистикой.