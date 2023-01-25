Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за невыполнение приказа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране ужесточат ответственность украинских военных за невыполнение приказов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Закон об усилении ответственности был принят парламентом Украины полтора месяца назад. Суды не смогут смягчать наказание за дезертирство, насилие в отношении начальника, неповиновение и другое.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал миллионером. Он получил наследство от родственников в США. Из наследства Залужный якобы пожертвовал миллион долларов украинским военным, что подтвердила пресс-службы ВСУ.