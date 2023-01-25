Управление ООН по правам человека ознакомилось с кадрами пыток ВСУ над пленными россиянами

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) известно о видео, где показаны пытки российских военнопленных. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Равина Шамдасани.
ООН получила и изучила данный ролик, заявила она. Эксперты проанализировали его и включили полученную информацию в доклады о нарушениях в отношении бойцов ВС России. В целом в отчете УВКПЧ за полгода говорится о полусотни случаях пыток или различных форм жестокого обращения с военнопленными со стороны ВСУ.
УВКПЧ сообщал о некоторых случаях на брифинге в Женеве 15 ноября. Шамдасани заявила, что специалистам международной организации дали возможность пообщаться с российскими военнопленными конфиденциально и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека.