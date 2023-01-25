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Медведев призвал Байдена и Шольца остановить ядерные часы

Политика
Медведев призвал Байдена и Шольца остановить ядерные часы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал лидеров США и ФРГ Джо Байдена и Олафа Шольца остановить «тиканье ядерных часов». Его комментарий публикует РИА Новости.

Медведев ответил на вопрос журналистов о том, как отодвинуть стрелку часов «Судного дня» хоть чуть-чуть назад. По его словам, повлиять на ситуацию должны президент США и канцлер Германии. Для этого им нужно осознать, что «украинская стрелка давно заржавела», считает зампред Совбеза России.

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время», – заявил Медведев.

Ранее «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщил, что стрелки указывающих на риск глобальной катастрофы часов «Судного дня» приблизились к «ядерной полуночи». До нее осталось 90 секунд.

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