Медведев призвал Байдена и Шольца остановить ядерные часы

Медведев ответил на вопрос журналистов о том, как отодвинуть стрелку часов «Судного дня» хоть чуть-чуть назад. По его словам, повлиять на ситуацию должны президент США и канцлер Германии. Для этого им нужно осознать, что «украинская стрелка давно заржавела», считает зампред Совбеза России.