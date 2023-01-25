Межевич: США будут рады принять Финляндию в НАТО и без Швеции

Швеция, после того как власти этой страны не отреагировали должным образом на сожжение местными активистами священной книги мусульман – Корана, не получит разрешения Турции на вступление в НАТО. В этой ситуации Соединенные Штаты будут готовы принять в Альянс отдельно Финляндию.
Такое мнение, в разговоре с газетой «Взгляд» высказал главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, комментируя сообщение о том, что Хельсинки рассматривает возможность вступить в западный военный блок НАТО без Швеции.
Хотя, напомнил политолог, еще сто с лишним лет назад, сразу после обретения финнами независимости, в Финляндии уже говорили о необходимости координировать свою военную политику с северными соседями – шведами.
«Однако теперь Вашингтону придется разруливать проблемы, возникшие из-за глупости шведов. И первый шаг – попытка завести Финляндию в НАТО самостоятельно, на что и намекает глава МИД Финляндии [Пекка Хаависто]», – отмечает Межевич.
Для Финляндии, по его словам, это был бы не самый плохой вариант. И тем более это устроит США, ведь Финляндия, вступив в НАТО, могла бы вместе с Эстонией закрыть для российских кораблей выход из Финского залива.
Этот шаг, правда, стал бы нарушением всех норм международного права, но американцам такое развитие событий пришлось бы по нраву.
«При этом проводить параллели между парами Финляндия – Швеция и Украина – Грузия, которые также в тандеме пытались вступить в НАТО и ЕС, я бы не стал. Украинский и грузинский народы долгое время жили вместе и в составе Российской империи, и в СССР, но не стали одним народом и даже не приблизились к друг другу этнически», – напомнил политолог.
Шведы и финны, отметил эксперт, имеют гораздо более тесные национальные связи. И хотя в Финляндии живет не так уж и много шведов, шведский язык в этой стране имеет статус государственного. И человека, говорящего по-шведски, в Финляндии поймут гораздо лучше, чем того, кто говорит по-английски.
Но в любом случае, шведская глупость никому не оставила выбора. После того, как активисты сожгли в Стокгольме Коран, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появился весомый повод не допустить вступления Швеции в НАТО.
И в этой ситуации Хельсинки и Вашингтон постараются достичь намеченных целей без Стокгольма, заключил Николай Межевич.