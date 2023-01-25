Межевич: США будут рады принять Финляндию в НАТО и без Швеции

Шведы и финны, отметил эксперт, имеют гораздо более тесные национальные связи. И хотя в Финляндии живет не так уж и много шведов, шведский язык в этой стране имеет статус государственного. И человека, говорящего по-шведски, в Финляндии поймут гораздо лучше, чем того, кто говорит по-английски.