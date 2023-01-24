Песков заявил о недостоверности сообщения CNN о возможности новой волны мобилизации в РФ

Сообщение CNN о возможности новой мобилизационной волны в России недостоверна. Такой комментарий ТАСС дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал утверждения телекомпании из США о том, что глава государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность дополнительной мобилизации 200 тыс. человек. Песков ответил утвердительно на вопрос, является ли новость CNN такой же недостоверной, как и распространившиеся ранее в соцсетях слухи на эту тему.