Песков заявил о недостоверности сообщения CNN о возможности новой волны мобилизации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал утверждения телекомпании из США о том, что глава государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность дополнительной мобилизации 200 тыс. человек. Песков ответил утвердительно на вопрос, является ли новость CNN такой же недостоверной, как и распространившиеся ранее в соцсетях слухи на эту тему.