Барецкий: в США русскому человеку негде развернуться

Сбежавшие из России артисты не смогут добиться каких-либо успехов за границей. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился шоумен Стас Барецкий.
Барецкий считает, что все, кто покидает Россию по политическим соображениям, теряет раз и навсегда ментальное и культурное окружение, которое он никогда не найдет на Западе. В Америке русскому никогда не пробиться, уверен шоумен, там просто нет места, чтобы развернуться нашему человеку.
В России сегодня уйма возможностей и такой ритм жизни, в котором русский человек может достичь всего, чего он хочет. Что нельзя сказать про другие страны, где совершенно другой уклад и другие законы, подытожил он.