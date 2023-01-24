Аналитик Адамидов рассказал о влиянии новых правил пересечения границы на логистику

Предложенные в Госдуме правила пересечения границы могут положительно повлиять на логистику. Таким мнением с РИАМО поделился независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов.
Глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутат Евгений Москвичев предложил ввести требование о резервировании времени для проезда автомобиля через границу. По словам парламентария, поправки касаются грузовых машин.
Адамидова считает, что инициатива нужна для повышения прозрачности рынка грузоперевозок. Данный процесс идет давно, добавил эксперт.
«В этих целях сделана система "Платон" и вот эти мероприятия по переходу границы. Тут задача – собрать налоги», – объяснил Адамидов, отметив, что «экономика и логистика тут на втором этапе».
Новые правила могут положительно повлиять на работу добросовестных грузоперевозчиков, считает аналитик. По его словам, такой эффект возможен, если инициатива ускорит оформление и исключит появление «ложных ситуаций».