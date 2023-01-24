Украина получила новую партию тел погибших в боях за Соледар военнослужащих от ЧВК «Вагнер»

Украинская сторона получила от ЧВК «Вагнер» новую партию тел военнослужащих, которые погибли в боях за Соледар.
Информация о переходе города под контроль «музыкантов» появилась в Сети 11 января. Информацию подтвердил бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, опубликовав подтверждающие видео.
Кроме того, предприниматель настоял на отправке тел убитых солдат ВСУ на Украину в деревянных гробах. По его словам, они должны быть достойно погребены.
Передача происходит в рамках соглашения с Киевом. Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос рассказал, что процесс разделен на 4-5 этапов, для чего «музыканты» задействуют около 20 машин.
В настоящий момент российские штурмовики продолжают наступление на Бахмут (бывший Артемовск). Военный корреспондент Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс» сообщил, что в ходе продвижения в направлении города отечественные бойцы выбили ВСУ из ж/д станции Соль. Успех нанес серьезный удар по линиям снабжения украинской армии на данном участке фронта.