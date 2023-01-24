Пентагон заявил о неготовности США анонсировать поставку танков Abrams Украине

Вашингтон не готов анонсировать отправку танков Abrams Киеву. Таким образом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал новости в СМИ о готовности Белого дома предоставить Украине вооружения.
Москва направляла членам Североатлантического альянса ноту из-за поставок Киеву военной помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любое поставляемое Киеву оружие становится законной целью для РФ.
При этом МИД России предупреждал, что страны НАТО «играют с огнем», предоставляя Киеву вооружение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки оружия Украине могут понести за собой последствия.